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Зеленский поддерживает приостановку «медреформы» имени Супрун, ‒ СМИ

Зеленский поддерживает приостановку «медреформы» имени Супрун, ‒ СМИ

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил слухи о приостановке медицинской реформы. Перечислив ее негативные последствия для системы здравоохранения, украинский лидер заявил, что ждет от «уполномоченных лиц» принятия соответствующих решений.

Детали: Второй этап медицинской реформы в Украине может быть приостановлен аж до следующего года. Об этом сообщает telegram-канал «Политика Страны», ссылаясь на свой источник в Минздраве.

В частности, источник сообщил, что у руководства страны сложилось мнение о неготовности страны к подобной реформе, поэтому ее следует приостановить.

«Пока рабочая схема такая обсуждается ‒ приостановить ее действие и запустить с нового года», ‒ сказал он.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил эту информацию, записав очередное видеоодращение к нации.

По словам «Зе», из-за нового механизма финансирования может быть уволено до 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы, причем во время бушующей в стране эпидемии коронавируса.

«По новому механизму некоторым больницам хватит денег разве что на дверной замок и плакат „Мы закрылись. Держитесь. Удачи“», ‒ отметил президент, добавив, что «под угрозой оказалась экстренная медпомощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы».

«Поэтому я жду соответствующих решений от всех уполномоченных лиц», ‒ резюмировал Зеленский.

В тему: 23 апреля 2020 года мы писали, что в Днепре гендиректор областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко объявила бессрочную голодовку. На столь радикальный шаг она пошла в связи с запуском второго этапа медицинской реформы.

А 13 августа 2018 года сообщалось, что медреформа не привлечет в здравоохранение дополнительные средства.

Тэги: общество, больница, эпидемия, здравоохранение, политика, медики, финансирование, Минздрав, медицинская реформа, Ульяна Супрун, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус, COVID-19, медреформа

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