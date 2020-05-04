Футбольная тайна раскрыта: Матерацци объяснил, за что Зидан ударил его в финале чемпионата мира 2006 года

Главное: Бывший итальянский футболист Марко Матерацци объяснил, за что лидер сборной Франции Зинедин Зидан ударил его в финале чемпионата мира 2006 года. Как оказалось, защитник нелестно высказался о сестре француза.

Детали: Экс-защитник итальянской сборной Марко Матерацци прокомментировал скандальный эпизод на 111-й минуте финального матча чемпионата мира 2006 года против Франции.

Тогда лидер французов Зинедин Зидан ударил его головой, после чего получил красную карточку. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти итальянцы были сильнее – 5:3.

Как пишут итальянские СМИ, Марко Матерацци так прокомментировал тот инцидент: «Мне не хотелось получить очередной нагоняй от Гаттузо (партнер по команде), что я не очень плотно опекаю Зидана».

Бывший футболист признался: «Поэтому я прихватил его за футболку. Он спросил, хочу ли я его футболку, и я ответил, что хочу его сестру».

Речь идет о единственной сестре Зизу – Лиле Зидан, которой в 2006 году было 36 лет.

Известно, что она имеет степень бакалавра по английскому языку и работает в компании Zidane Diffusion.

В тему 13 июля 2019 года стало известно, что в семье Зидана случилось страшное горе.

5 ноября 2010 года сообщалось, что Зидан и Матерацци закопали топор войны.