Грузовик смял автомобиль в Днепропетровской области: погибли люди

Главное: В Днепропетровской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Детали: Вечером воскресенья, 3 мая, на трассе Днепр – Николаев произошло смертельное ДТП. Как сообщают местные спасатели, тут столкнулись автомобиль Mazda 3 и грузовик МАN.

Жертвами аварии стали два человека, которые находились в легковой машине.

Еще двух людей госпитализировали в Криворожскую городскую клиническую больницу № 2.

Причины трагедии сейчас выясняет полиция.

Видео с места ДТП:

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