Уставший Трамп встретился с телевизионщиками: все были без масок

Главное: Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии коронавируса. При этом американский лидер и журналисты встречались без масок.

Детали: Президент США Дональд Трамп дал большое интервью телеканалу Fox News. При этом американский лидер и журналисты были без масок. Правда, они находились на «безопасном» расстоянии друг от друга.

Некоторые телезрители отметили и несколько уставший вид Дональда Трампа.

Главным же посылом интервью стала критика в адрес Китая.

Американский лидер, говорят о китайских властях, заявил: «Мы хотели приехать в Китай для расследования, но они не хотели нас пускать. Они даже ВОЗ не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу».

Дональд Трамп добавил: «Они совершили ошибку и пытались ее скрыть, пытались загасить это, как огонь».

Он также сказал: «Они запретили въезд в Китай, но не запретили въезд своим жителям в США и по всему миру».

По его словам, «в нужное время мы получил отчет о том, что именно произошло, думаю, это будет очень подробный отчет».

В тему 2 мая 2020 года стало ясно, что Трамп определился с кандидатурой посла США в Украине. Им станет отставной генерал.

15 апреля 2020 года Трамп таки объявил войну ВОЗ из-за коронавируса.