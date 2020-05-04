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Во Франции решили продлить тотальный карантин

Во Франции решили продлить тотальный карантин

Главное: Правительство Франции поддержало законопроект о продлении режима санитарного ЧП аж до 24 июля. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения республики Оливье Веран.

Детали: Правительство Франции прислушалось к мнению Научного совета и поддержало законопроект о продлении режима санитарного ЧП до 24 июля.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения республики Оливье Веран.

Как передает «Газета.ru» со ссылкой на Le Parisien, законопроект о продлении тотальных ограничений уже поприветствовали в МВД Франции, на которое возложена обязанность контролировать их соблюдение.

В частности, глава ведомства Кристоф Кастанер назвал такую идею «абсолютной необходимостью».

«Этот законопроект ‒ гарантия того, что мы способны реагировать быстро и эффективно на развитие эпидемиологической ситуации», ‒ подчеркнул он.

В тему: 2 мая 2020 года мы писали, что власти Испании существенно ослабили режим самоизоляции.

А 3 мая 2020 года в МОЗ Украины озвучили ужасающий прогноз по смертности в случае полной и безоговорочной отмены карантина.

Тэги: общество, здоровье, эпидемия, мир, правительство, карантин, Франция, Минздрав, ЕС, коронавирус, COVID-19

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