В антикарантинные Черкассы ввели военную технику и бойцов

Главное: В Черкассы, которые отменили карантин раньше положенного срока, ввели военную технику Нацгвардии. Главный муниципальный инспектор города говорит, что Киев не сможет таким образом запугать власти Черкасс и горожан.

Детали: На улицах Черкасс, где с 1 мая отменили карантин, вечером 3 мая, заметили военную технику. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал главный муниципальный инспектор города Станислав Коломиец. Он сказал, что Черкассы патрулируют бойцы Нацгвардии, а на улицах ездят колонны военных машин.

«Центральная власть напугана, и делает глупость за глупостью. Сегодня днем я опубликовал призыв к людям прийти завтра под Главное управление Нацполиции в Черкасской области, где должен был состояться допрос городского головы Анатолий Бондаренко, и выразить ему свою поддержку. Сотни людей были готовы приехать, чтобы засвидетельствовать свою солидарность. Мне звонили, писали со всех уголков Украины. Однако меньше чем через час после моей публикации допрос отменили», — написал Коломиец.

Он полагает, что допрос перенесли «на неопределенный срок» — испугавшись массовой акции.

«Прошло еще несколько часов, и вечером на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами», — добавил инспектор.

Свой пост он закончил такими словами: «Вам не запугать Черкассы! Пригоните хоть танки! Это город свободных людей и справедливого порядка. Так было, есть и будет».

В тему: Как мы писали сегодня, власти Черкасс отменили карантин в городе с 1 мая, не дожидаясь официально установленной Киевом даты 11 мая. В МОЗ заявили, что власти Черкасс якобы поставили под угрозу жизни и здоровье людей. После этого стартовал конфликт столичных и черкасских властей. К мэру Черкасс в Твиттере обратился глава МВД Арсен Аваков, предупредив, что реакция будет жесткой. Вскоре на мэра завели уголовное дело.