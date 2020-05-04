В России сняли с эфира скандальную программу о чипизации и манипуляции населением

Главное: В России сняли с эфира свежий выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова. В своей передаче Михалков рассказывает о том, как под видом вакцинации от коронавируса, Билл Гейтс продвигает идею чипирования населения. Главная цель — контроль над людьми и сокращение населения Земли. По мнению Михалкова, эти же идеи в России продвигает глава российского Сбербанка Герман Греф.

Детали: Телеканал «Россия 24» снял с эфира авторскую программу известного российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». Об этом, как пишут СМИ, сам режиссер сообщил в своем обращении, опубликованном на YouTube-канале передачи.

Снятый с эфира выпуск под названием «У кого в кармане государство?» был посвящен чипированию, которое намерен внедрить миллиардер Билл Гейтс под видом вакцинации. Михалков, ссылаясь на соответствующий документ, заявил, что если чип, введенный человеку, будет регистрировать выполнение заданных условий, то тот будет получать «криптобонусы».

Цель чипирования — «сокращение человечества», за которое уже давно и активно ратует Билл Гейтс. Дело в том, что те, кто будет управлять чипами, смогут влиять на поведение людей.

«В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет характеристик ежедневной активности. Если условия выполняются, то человек получает определённые бонусы, которые может на что-то потратить. Чьи условия выполняются? Т.е. человек за бонусы продаёт свою личность, свою свободу, независимость? Те, кто управляют этими чипами, имеют полную возможность вами руководить. Имеют полную возможность заставлять вас делать то, что им надо, за что они вам платят и таким образом вы становитесь „элитой“. А можно отказаться от этого? Да, конечно, вы свободные люди. Но только вы уже не поступите в университет. И зарплату вы не возьмёте большую. И водительские права вам не дадут...», — рассказал Михалков.

Режиссер также упомянул так называемый, «Хороший клуб» («Good Club»). В 2010 году газета Guardian рассказала читателям о том, что по инициативе основателя Microsoft в Нью-Йорке состоялась встреча самых влиятельных на тот момент людей Америки — Дэвида Рокфеллера, Джорджа Сороса, Майкла Блумберга, Теда Тёрнера, Уоррена Баффета и самого Билла Гейтса. Они назвали своё тайное собрание Good Club, а главная проблема, которая обсуждалась на этой встрече, — перенаселённость Земли.

Режиссер в передаче также упомянул, увлекающегося оккультизмом и каббалой, главу Сбербанка Германа Грефа и программу цифровизации образования. Михалков доказательно обосновал мысль о том, что Греф пытается управлять (манипулировать) людьми. Режиссер отметил, что люди, из-за повсеместно внедряемого дистанционного образования, вскоре перестанут общаться друг с другом, будут получать меньше знаний, а значит ими будет легче манипулировать.

На данный момент выпуск программы «Бесогон ТВ» под названием «У кого в кармане государство?» уже посмотрело более 2 миллионов прльзователей.

В тему: 28 апреля 2020 года мы писали о том, что член парамонской организации Rotary International из Львова Юрий Дмитришин предложил своим друзьям в «Фейсбуке» услуги по установке (вживлению в руку) сертифицированного биочипа банковских карт. Мы также писали о том, что Билл Гейтс, которого многие обвиняют в том, что он пытается получить колоссальную выгоду от коронавируса и обязать прививать вакциной от кронавируса чуть ли не весь мир, является одним из крупнейших и давних партнеров Rotary. И сотрудничают они, как раз по направлению вакцинирования.