В США покажут фильм о причастности Байдена и Сороса к событиям на Майдане

Главное: В США вновь покажут фильм «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства» на телеканале One America News. В картине проводится параллель между трагическими событиями в Украине и попыткой американских демократов устроить «украинагейт».

Детали: В США на телеканале One America News вновь покажут фильм «Украинский обман: Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства», в котором рассказывается о причастности бывшего вице-президента США Джо Байдена и одиозного финансиста Джорджа Сороса к событиям на Евромайдане и т. н. «украинагейту» ‒ политическому скандалу, который разгорелся в Штатах после телефонного разговора Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Мистификация импичмента будет разоблачена», ‒ написал в своем Twitter Дональд Трамп, «ретвитнув» сообщение о показе картины на One America News.

Напомним, что данный фильм впервые был показан в США в феврале 2020 года. На русском языке он доступен к просмотру на видеохостинге Youtube:

В тему: 21 сентября 2019 года американские СМИ сообщили о разговоре, который состоялся 25 июля между президентами Украины и США. Как утверждается, в ходе беседы Трамп якобы потребовал от Зеленского провести расследование против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на выборах ‒ Джо Байдена.

23 сентября 2019 года председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, комментируя требования американского руководства расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, заявил, что президенту США может грозить импичмент, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента США.