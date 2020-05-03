Под окнами Зеленского протестовали недовольные карантином предприниматели

Главное: В Киеве на Майдане и возле Офиса президента Украины состоялась акция протеста предпринимателей. Около сотни людей требовали от власти ослабить карантинные ограничения.

Детали: В воскресенье днем, 3 мая, в Киева представители малого и среднего бизнеса провели акцию протеста под названием #SaveФОП.

Как передает «Громадське», участники акции сначала собрались на Майдане, после чего направились к Офису президента, где соединились с активистами Автомайдана.

Всего в акции протеста приняли участие около сотни людей.

По словам одного из предпринимателей, они пришли к офису Зеленского, чтобы потребовать от власти ослабления карантинных ограничений для бизнеса, а в случае продления их действия ‒ оказать ФОПам финансовую поддержку.

В тему: 1 мая 2020 года мы писали, что в МОЗ раскритиковали власти Черкасс за снятие карантина и пригрозили проблемами.

1 мая 2020 года также сообщалось, что в Житомире уже заработали рынки, кафе и парикмахерские.