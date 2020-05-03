Украинские медики продолжают массово заражаться коронавирусом

Главное: За прошедшие сутки сразу украинских 75 медработников заразились коронавирусом. Об этом в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Детали: За прошедшие сутки ‒ 2 мая ‒ в Украине выявлено 502 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрировано 9 летальных исходов и 49 выздоровлений.

Как отметил на утреннем брифинге глава МОЗ Украины Максим Степанов, 75 человек из числа новых инфицированных ‒ это медицинские работники, общее количество которых теперь составляет 2 325.

Кроме того, за сутки «китайскую» заразу подхватили 58 детей (всего ‒ 829).

За весь же период пандемии COVID-19 выявлено 11 913 случаев заражения и 1 547 выздоровлений. К сожалению, 288 украинцев от инфекции скончались.

В тему: 2 мая 2020 года мы писали, что за сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков.

А 27 апреля 2020 года сообщалось, что на Харьковщине закроют больницу, работников которой «выбил» коронавирус.