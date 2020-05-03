В Днепре «пьяный» Lexus снес столб и врезался в забор

Главное: В Днепре кроссовер Lexus снес бетонный столб и врезался в ограждение автостоянки. Пьяные водитель и пассажир госпитализированы. Обломками ограды повреждены несколько авто.

Детали: В воскресенье ночью, 3 мая, на улице Кротова в Днепре произошло резонансное ДТП. Там кроссовер Lexus на полном ходу снес столб и «впечатался» в ограждение автостоянки.

Как передает «Информатор», столкновение было настолько сильным, что у кроссовера смяло практически всю переднюю часть, а обломками ограды «накрыло» несколько авто на автостоянке.

В результате аварии водитель и пассажир «японца» получили травмы шеи, резаные раны лица и были госпитализированы. От более серьезных повреждений их спасли подушки безопасности.

По данным СМИ, «виновники торжества» были в состоянии алкогольного опьянения, а в салоне Lexus был найден пакет с бутылками пива.

Поврежденный автомобиль с места ДТП забрал эвакуатор.

В тему: 5 января 2020 года мы писали, что на Львовщине киевлянин на Lexus устроил «лобовое» ДТП.

А 7 декабря 2019 года сообщалось, что в Николаеве Lexus на огромной скорости врезался в такси.