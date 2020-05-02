За сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков

Главное: За прошедшие сутки в Украине выявлено 550 новых инфицированных коронавирусом, 96 из которых ‒ медработники. Об этом в ходе брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Детали: За прошедшие сутки ‒ 1 мая ‒ в Украине выявлено 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрировано 7 летальных исходов и 85 выздоровлений.

Как отметил на утреннем брифинге глава МОЗ Украины Максим Степанов, 96 человек из числа новых инфицированных ‒ это медицинские работники, число которых теперь достигло 2 250.

Кроме того, за сутки «китайскую» заразу подхватили 17 детей. Ох общее количество увеличилось до 771.

За весь же период эпидемии выявлено 11 411 случаев заражения и 1 498 выздоровлений. К сожалению, 279 украинцев от инфекции скончались.

В тему: 1 мая 2020 года мы писали, что в МОЗ раскритиковали власти Черкасс за снятие карантина и пригрозили проблемами.

А 22 апреля 2020 года сообщалось, что в Украине стартуют клинические испытания препарата против коронавируса.