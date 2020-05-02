Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

За сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков

За сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков

Главное: За прошедшие сутки в Украине выявлено 550 новых инфицированных коронавирусом, 96 из которых ‒ медработники. Об этом в ходе брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Детали: За прошедшие сутки ‒ 1 мая ‒ в Украине выявлено 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрировано 7 летальных исходов и 85 выздоровлений.

Как отметил на утреннем брифинге глава МОЗ Украины Максим Степанов, 96 человек из числа новых инфицированных ‒ это медицинские работники, число которых теперь достигло 2 250.

Кроме того, за сутки «китайскую» заразу подхватили 17 детей. Ох общее количество увеличилось до 771.

За весь же период эпидемии выявлено 11 411 случаев заражения и 1 498 выздоровлений. К сожалению, 279 украинцев от инфекции скончались.

В тему: 1 мая 2020 года мы писали, что в МОЗ раскритиковали власти Черкасс за снятие карантина и пригрозили проблемами.

А 22 апреля 2020 года сообщалось, что в Украине стартуют клинические испытания препарата против коронавируса.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, жертвы, общество, медицина, здоровье, эпидемия, брифинг, здравоохранение, видео, медики, Максим Степанов, заражение, Минздрав, новости Украины, коронавирус, COVID-19, статистика коронавируса

Комментарии

Статьи

02.05.20 09:52

ТОП 5 сериалов мая: смешная Екатерина II, парижский джаз и детектив Николь Кидман

Автор: Антон Филатов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
29.04.20 09:19

На кой этот цирк?!

Автор: Всеволод Непогодин

Дайджест

Жан-Клод Ларше: Неудивительно, что сейчас воскресает тема Апокалипсиса
01.05.20 20:21

Жан-Клод Ларше: Неудивительно, что сейчас воскресает тема Апокалипсиса

Автор: Raskolam.net

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

За сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков

За сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков
02.05.20 15:29
224
Последние новости
02.05.20 15:29

За сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков
02.05.20 13:58

Трамп определился с кандидатурой посла США в Украине. Им станет отставной генерал
02.05.20 12:02

Ким Чен Ын доказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены
02.05.20 10:19

Момент крушения самолета под Днепром попал на видео
02.05.20 09:28

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 2 мая 2020
01.05.20 19:54

На Днепропетровщине разбился самолет ‒ есть жертвы
01.05.20 19:26

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 1 мая 2020
Фото и Видео
За сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков
За сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков
За сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков
За сутки коронавирусом заразились около сотни украинских медиков
Ким Чен Ын доказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены
Ким Чен Ын доказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены
Момент крушения самолета под Днепром попал на видео
Момент крушения самолета под Днепром попал на видео
На Днепропетровщине разбился самолет ‒ есть жертвы
На Днепропетровщине разбился самолет ‒ есть жертвы
Появилось видео, как под Киевом женщина с ребенком эпично навернулись с фонтана
Появилось видео, как под Киевом женщина с ребенком эпично навернулись с фонтана
В Крыму внезапно скончался один из «руководителей» аннексированного полуострова
В Крыму внезапно скончался один из «руководителей» аннексированного полуострова
В США в Капитолий ворвались вооруженные люди, возмущенные продлением карантина
В США в Капитолий ворвались вооруженные люди, возмущенные продлением карантина
«Категорически осуждаем»: в МОЗ раскритиковали власти Черкасс за снятие карантина и пригрозили проблемами
«Категорически осуждаем»: в МОЗ раскритиковали власти Черкасс за снятие карантина и пригрозили проблемами
Российский премьер Мишустин признался Путину, что подхватил коронавирус
Российский премьер Мишустин признался Путину, что подхватил коронавирус
Неадекватка, отрезавшая голову собственной дочери, устроила скандал в зале суда
Неадекватка, отрезавшая голову собственной дочери, устроила скандал в зале суда
fraza.ua
Новости блогосферы
25.04.20 13:37

Как Укрпочта помогает украинским пенсионерам побыстрее сдохнуть
25.04.20 10:38

Благодаря убийственной медреформе, 8 тысяч психов выйдут на улицы Украины
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.