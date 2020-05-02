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Ким Чен Ын доказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены

Ким Чен Ын доказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены

Главное: Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на публике после трехнедельного отсутствия. Побывав на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон, он «живым примером» опроверг слухи о тяжелой болезни и даже смерти.

Детали: Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней. Он присутствовал на открытии строительства завода по производству удобрений в Сунчхоне (провинция Пхенан-Намдо).

Как передает «Лента», фотографии Ким Чен Ына, сделанные во время торжественного мероприятия, обнародовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

На снимках он разрезает ленточку, осматривает фабрику, общается с чиновниками и выглядит вполне здоровым.

Напомним, слухи о возможной смерти или тяжелой болезни Ким Чен Ына стали «разноситься» по мировым СМИ после 15 апреля, когда он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

Ким Чен Ын побывал на открытии завода по производству удобрений в Сунчхоне

Ким Чен Ын побывал на открытии завода по производству удобрений в Сунчхоне

Ким Чен Ын побывал на открытии завода по производству удобрений в Сунчхоне

В тему: 26 апреля 2020 года мы писали, что Ким Чен Ын встретился с рабочими после слухов о своей смерти.

А 28 апреля 2020 года сообщалось, что Трамп подогрел слухи о здоровье Ким Чен Ына, сделав странное заявление.

Тэги: общество, мир, политика, КНДР, Азия, Ким Чен Ын, фото, Северная Корея

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