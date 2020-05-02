Ким Чен Ын доказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены

Главное: Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на публике после трехнедельного отсутствия. Побывав на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон, он «живым примером» опроверг слухи о тяжелой болезни и даже смерти.

Детали: Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней. Он присутствовал на открытии строительства завода по производству удобрений в Сунчхоне (провинция Пхенан-Намдо).

Как передает «Лента», фотографии Ким Чен Ына, сделанные во время торжественного мероприятия, обнародовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

На снимках он разрезает ленточку, осматривает фабрику, общается с чиновниками и выглядит вполне здоровым.

Напомним, слухи о возможной смерти или тяжелой болезни Ким Чен Ына стали «разноситься» по мировым СМИ после 15 апреля, когда он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

В тему: 26 апреля 2020 года мы писали, что Ким Чен Ын встретился с рабочими после слухов о своей смерти.

А 28 апреля 2020 года сообщалось, что Трамп подогрел слухи о здоровье Ким Чен Ына, сделав странное заявление.