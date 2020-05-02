Момент крушения самолета под Днепром попал на видео

Главное: В Сети появилось видео авиакатастрофы в Днепропетровской области, жертвами которой стали два человека. Взлет и падение одномоторного самолета был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

Детали: В Сети появилось видео крушения одномоторного самолета «ГРУМАН», которое произошло в пятницу, 1 мая, вблизи поселка Слобожанское на Днепропетровщине.

На кадрах видно, как самолет взлетает с аэродрома, однако при наборе высоты неожиданно уходит влево и сваливается.

По данным издания «Страна», экипаж самолета состоял из двух пилотов ‒ Сергея Горшенина и Павла Клемина. Это был частный вылет, а сам самолет принадлежал отцу Клемина.

В результате крушения оба пилота погибли.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала неисправность двигателя, которая привела к потере тяги при взлете.

В тему: 1 мая 2020 года мы писали, что на месте падения «ГРУМАНА» судна возник пожар, к борьбе с которым были привлечены 2 отделения 18 Государственной пожарной-спасательной части, а также 8 спасателей и 2 единицы техники от днепропетровского ГУ ГСЧС.

А 7 июня 2019 года сообщалось, что под Киевом исчез самолет с людьми на борту.