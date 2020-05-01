На Днепропетровщине разбился самолет ‒ есть жертвы

Главное: На Днепропетровщине вблизи поселка Слобожанское рухнул одномоторный самолет. Авиакатастрофа унесла жизни двоих человек.

Детали: В пятницу днем, 1 мая, вблизи поселка Слобожанское Днепропетровской области потерпел крушение одномоторный самолет «ГРУМАН».

Как передает пресс-служба ГСЧС Украины, на месте падения воздушного судна возник пожар, к борьбе с которым были привлечены 2 отделения 18 Государственной пожарной-спасательной части, а также 8 спасателей и 2 единицы техники от днепропетровского ГУ ГСЧС.

Сообщается, что возгорание было локализовано в 16-51 и ликвидировано в 17-10.

К сожалению, в результате авиакатастрофы погибли 2 человека.

Обстоятельства крушения будет устанавливать специальная комиссия.

В тему: 21 января 2020 года мы писали, что в США, врезавшись в забор, разбился самолет.

А 7 июня 2019 года сообщалось, что под Киевом исчез самолет с людьми на борту.