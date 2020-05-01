Появилось видео, как под Киевом женщина с ребенком эпично навернулись с фонтана

Главное: Момент обрушения фонтана в Боярке Киевской области попал на видео. Конструкция рухнула, не выдержав веса женщины с ребенком, которым захотелось сделать «эффектное» селфи.

Детали: В Сети появилось видео, как в Боярке Киевской области недальновидная женщина разрушила фонтан.

На видеозаписи, снятой камерой уличного наблдения, видно, как «виновница торжества» вместе с ребенком залезает на фонтан чтобы сделать «эффектное» селфи. При попытке же слезть с фонтана, конструкция не выдерживает и увлекает их за собой.

По данным сообщества «Киев Оперативный», резонансный инцидент произошел в четверг, 30 апреля.

К счастью, «вандалы» при падении не пострадали, однако сам фонтан стал «полуразваленным».

«Интересно, за чей счет теперь будут чинить фонтан после этого существа, которое поперлось на него с ребенком?», ‒ задается вопросом администратор сообщества.

В тему: 4 сентября 2019 года вандалы изуродовали первый киевский фонтан.

А 19 октября 2018 года сообщалось, что пьяный хулиган взорвал боевой гранатой фонтан на Львовщине.