В Крыму внезапно скончался один из «руководителей» аннексированного полуострова

Главное: В Крыму скоропостижно скончался «заместитель председателя республиканского Совмина» Павел Королев. Об этом сообщил «глава» аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

Детали: В аннексированном Крыму на 61-м году жизни скончался Павел Королев, занимавший пост «заместителя председателя Совета министров».

Как передает «Крыминформ», о смерти чиновника сообщил «руководитель» региона Сергей Аксенов.

По его словам, Павел Королев приехал на полуостров из Москвы и был «системным» человеком.

«Очень много сделал для Республики Крым», ‒ подчеркнул Аксенов. Причину же смерти Королева он не озвучил.

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