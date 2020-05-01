В США в Капитолий ворвались вооруженные люди, возмущенные продлением карантина

Главное: В Капитолий американского штата Мичиган ворвалась толпа, среди которой были замечены люди с оружием. Протестующих возмутило решение губернатора о продлении режима самоизоляции до 28 мая.

Детали: В столице американского штата Мичиган ‒ Лансинге ‒ произошла массовая акция протеста, причиной которой стало продление до 28 мая режима самоизоляции, введенного в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Как передает Ruptly.tv, несколько десятков протестующих смогли прорваться в резиденцию «виновницы торжества» ‒ губернатора Гретхен Уитмер ‒ чтобы выразить ей свое недовольство.

В Сети уже появились видеоролики, снятые в здании Капитолия. На обнародованных кадрах видно, что некоторые участники акции протеста заявились «на разговор» с огнестрельным оружием.

В тему: 29 марта 2020 года мы писали, что в Италии могут вспыхнуть голодные бунты из-за тотального карантина.

А 27 апреля 2020 года сообщалось, что полиция жестко разогнала митинг «против коронавируса» в Берлине.

Также отмечалось, что антикаратинные протесты набирают силу и в Украине.