Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В США в Капитолий ворвались вооруженные люди, возмущенные продлением карантина

В США в Капитолий ворвались вооруженные люди, возмущенные продлением карантина

Главное: В Капитолий американского штата Мичиган ворвалась толпа, среди которой были замечены люди с оружием. Протестующих возмутило решение губернатора о продлении режима самоизоляции до 28 мая.

Детали: В столице американского штата Мичиган ‒ Лансинге ‒ произошла массовая акция протеста, причиной которой стало продление до 28 мая режима самоизоляции, введенного в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Как передает Ruptly.tv, несколько десятков протестующих смогли прорваться в резиденцию «виновницы торжества» ‒ губернатора Гретхен Уитмер ‒ чтобы выразить ей свое недовольство.

В Сети уже появились видеоролики, снятые в здании Капитолия. На обнародованных кадрах видно, что некоторые участники акции протеста заявились «на разговор» с огнестрельным оружием.

В тему: 29 марта 2020 года мы писали, что в Италии могут вспыхнуть голодные бунты из-за тотального карантина.

А 27 апреля 2020 года сообщалось, что полиция жестко разогнала митинг «против коронавируса» в Берлине.

Также отмечалось, что антикаратинные протесты набирают силу и в Украине.

Тэги: США, общество, эпидемия, мир, карантин, оружие, губернатор, резиденция, Мичиган, акция протеста, коронавирус, COVID-19

Комментарии

Статьи

01.05.20 09:23

Пилотажная группа «Украинские соколы»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
29.04.20 09:19

На кой этот цирк?!

Автор: Всеволод Непогодин

Дайджест

Украина на грани Медицинского Майдана
30.04.20 22:45

Украина на грани Медицинского Майдана

Автор: Страна

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Первый пошел: в Черкассах отменили карантин

Первый пошел: в Черкассах отменили карантин
01.05.20 10:46
794
Последние новости
01.05.20 13:32

В США в Капитолий ворвались вооруженные люди, возмущенные продлением карантина
01.05.20 13:24

Трамп присоединился к мнению Православной церкви о том, что НЛО это демоническое явление
01.05.20 12:20

«Категорически осуждаем»: в МОЗ раскритиковали власти Черкасс за снятие карантина и пригрозили проблемами
01.05.20 11:45

В Житомире заработали рынки, кафе и парикмахерские
01.05.20 10:49

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 1 мая 2020
01.05.20 10:46

Первый пошел: в Черкассах отменили карантин
01.05.20 08:49

В Полтаве скончалась первая солистка группы «Фристайл»
Фото и Видео
В США в Капитолий ворвались вооруженные люди, возмущенные продлением карантина
В США в Капитолий ворвались вооруженные люди, возмущенные продлением карантина
В США в Капитолий ворвались вооруженные люди, возмущенные продлением карантина
В США в Капитолий ворвались вооруженные люди, возмущенные продлением карантина
«Категорически осуждаем»: в МОЗ раскритиковали власти Черкасс за снятие карантина и пригрозили проблемами
«Категорически осуждаем»: в МОЗ раскритиковали власти Черкасс за снятие карантина и пригрозили проблемами
Российский премьер Мишустин признался Путину, что подхватил коронавирус
Российский премьер Мишустин признался Путину, что подхватил коронавирус
Неадекватка, отрезавшая голову собственной дочери, устроила скандал в зале суда
Неадекватка, отрезавшая голову собственной дочери, устроила скандал в зале суда
Сестры милосердия собирают помощь погорельцам в Житомирской области
Сестры милосердия собирают помощь погорельцам в Житомирской области
Аномальная засуха в Чехии: власти страны говорят, что такого не было пятьсот лет
Аномальная засуха в Чехии: власти страны говорят, что такого не было пятьсот лет
Группа Scorpions сняла «коронавирусный» клип
Группа Scorpions сняла «коронавирусный» клип
В Львове цыгане устроили кровавую разборку на ножах
В Львове цыгане устроили кровавую разборку на ножах
Голая женщина разгуливала по Харькову с отрезанной головой несовершеннолетней девушки
Голая женщина разгуливала по Харькову с отрезанной головой несовершеннолетней девушки
На аукционе Sotheby's установлен новый рекорд для онлайн торгов: продали уникальный браслет
На аукционе Sotheby's установлен новый рекорд для онлайн торгов: продали уникальный браслет
fraza.ua
Новости блогосферы
25.04.20 13:37

Как Укрпочта помогает украинским пенсионерам побыстрее сдохнуть
25.04.20 10:38

Благодаря убийственной медреформе, 8 тысяч психов выйдут на улицы Украины
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.