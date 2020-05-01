«Категорически осуждаем»: в МОЗ раскритиковали власти Черкасс за снятие карантина и пригрозили проблемами

Главное: В МОЗ считают, что власти Черкасс поставили под угрозу жизни и здоровье людей, начав снимать каратинные ограничения, введенные в связи с эпидемией COVID-19, уже с 1 мая. Оценку их действиям дадут правоохранительные органы.

Детали: Глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга раскритиковал власти Черкасс, которые приняли решение о снятии некоторых «аникоронавирусных» ограничений уже с 1 мая.

По его словам, карантинные меры, введенные в Украине в связи с эпидемией COVID-19, позволили избежать «испано-итальянского» сценария, однако решение черкасских властей может перечеркнуть всю эту работу и привести «к катастрофическим последствиям».

Министр также отметил, что оценку такому антикарантинному «демаршу» дадут «в т.ч. и правоохранительные органы».

Напомним, что 30 апреля Черкасский исполком отменил жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официальной даты 11 мая. С сегодняшнего дня там возобновляет свою деятельность сфера обслуживания, развлечений и спорта.

Отметим также, что по состоянию на утро 1 мая в Черкасской области выявлено 296 случаев заражения коронавирусом. От заразы уже скончались 9 человек. При этом 63 пациента выздоровели.

В тему: 1 мая 2020 года мы писали, что в Житомире заработали рынки, кафе и парикмахерские.

Также 1 мая 2020 года мы писали, что Черкассы отменили жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официальной даты 11 мая. С 1 мая возобновляют свою деятельность сферы обслуживания, развлечений и спорта.