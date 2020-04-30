Российский премьер Мишустин признался Путину, что подхватил коронавирус

Главное: Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом сам «виновник торжества» доложил президенту Владимиру Путину во время сеанса видеосвязи.

Детали: Российский премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом, о чем по видеосвязи поставил в известность президента Владимира Путина.

По словам премьера, с сегодняшнего дня он будет вынужден соблюдать режим самоизоляции и выполнять все рекомендации медиков.

Он также подчеркнул, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а контактировать с коллегами он планирует по телефону и видеосвязи. Временно же исполняющим обязанности председателя правительства Мишустин предложил назначить Андрея Белоусова.

В свою очередь, Путин поблагодарил премьера за проделанную работу и пожелал ему скорейшего выздоровления.

В тему: 31 марта 2020 года мы писали, что у врача, контактировавшего с Путиным, выявили заражение коронавирусом.