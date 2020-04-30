Неадекватка, отрезавшая голову собственной дочери, устроила скандал в зале суда

Главное: В Сети появилось видео, снятое в Холодногорском (Ленинском) районном суде Харькова, где избирали меру пресечения 38-летней женщине, подозреваемой в зверском убийстве своей 13-летней дочери. Судя по кадрам, детоубийца пребывала в неадекватном состоянии и не стеснялась в выражениях в адрес судьи и репортеров.

Детали: В Сети появилось видео из зала заседаний Холодногорского (Ленинского) районного суда Харькова, где избирали меру пресечения 38-летней женщине, подозреваемой в убийстве и расчленении тела собственной 13-летней дочери.

Как написала в своем Facebook журналистка Анна Юрченко, женщину зовут Татьяна Пьянова.

Судя по кадрам, подозреваемая находилась в неадекватном состоянии и устроила словесную перепалку как с судьей, так и присутствующими в зале репортерами.

В тему: 30 апреля 2020 года в Харькове задержали женщину, которая шла по улице в обнаженном виде. При этом у нее у руках оказался пакет с отрезанной головой.

Давать какие-либо показания женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

В то же время в Дергачевский отдел полиции обратился 40-летний житель с. Подворки, который сообщил, что по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина проживает в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.