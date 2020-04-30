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Аномальная засуха в Чехии: власти страны говорят, что такого не было пятьсот лет

Аномальная засуха в Чехии: власти страны говорят, что такого не было пятьсот лет

Главное: Чехия страдает от сильнейшей засухи. Власти страны говорят, что такого не было пять сотен лет.

Детали: Министр охраны окружающей среды Чехии Рихард Брабец заявил, что нынешняя засуха в стране является сильнейшей за последние пятьсот лет.

Чиновник признался, что сейчас Чехии «не хватает» 60% осадков, а кое-где ситуация обстоит еще хуже.

Он поведал: «Причиной нехватки воды является не только минимум дождей в течение года, но и постоянно повышающаяся температура. Сейчас в Чехии практически те же температуры, какие были двадцать лет назад значительно южнее. Ситуацию вполне можно назвать катастрофической».

Министр добавил: «Минувшая зима в нашей стране была практически бесснежной, если не брать во внимание вершины гор. Уже в середине марта работники сельского хозяйства начали вовсю бить тревогу, опасаясь за судьбу будущего урожая».

Чехия уже вовсю экономит воду: в некоторых населенных пунктах ограничили подачу до ста литров в сутки на человека. При этом нельзя использовать воду для полива садов и огородов, а также для наполнения бассейнов.

Сюжет о засухе местных СМИ:

В тему 24 апреля 2020 года стало ясно, что чехия отменяет карантин и первой в Европе открывает границы.

10 декабря 2019 года сообщалось, что в больнице Чехии произошла кровавая бойня.

Тэги: Чехия, мир, засуха, погодные условия

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