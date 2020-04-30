В Нью-Йорке обнаружили грузовик, забитый гниющими трупами (18+)

Главное: В Нью-Йорке обнаружили грузовик, в котором гнили десятки трупов. Появилось страшное видео.

Детали: В Нью-Йорке (США) в районе Бруклин обнаружили грузовик с десятками гниющих трупов.

Машина была припаркована возле одного из местных похоронных бюро.

На «странный запах» пожаловались живущие тут люди, после чего на место ЧП приехали копы.

Тела пролежали в машине несколько дней.

По неофициальным данным, как сообщают СМИ, «похоронное бюро поместило трупы в грузовик после того, как у них перестали работать морозильные камеры».

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