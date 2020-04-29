Кабмин назначил нового руководителя налоговой. Но с важной оговоркой

Главное: Кабинет министров Украины назначил Алексея Любченко руководителем Государственной налоговой службы. Его контракт будет действовать только на период карантина, введенного в связи с эпидемией COVID-19.

Детали: В среду, 29 апреля, Кабинет министров Украины назначил Алексея Любченко руководителем Государственной налоговой службы.

По словам министра финансов Сергея Марченко, свои обязанности новый глава ГНС будет исполнять до завершения карантина, после чего «жирное» место вновь станет вакантным и его займет победитель конкурса.

По данным из открытых источников, Алексей Любченко родился в 1971 году в Черкасской области. Высшее образование получил в Киеве, окончив институт народного хозяйства.

На госслужбе ‒ с 1994 года. С 1999 по 2003 годы был первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год ‒ возглавлял налоговую администрацию Черкасщины.

Во времена Ющенко работал в руководстве Кировоградской облгосадминистрации, но в 2009-м вновь вернулся в налоговую, став зампредседателя Государственной налоговой администрации. Уволен в 2011-м году.

В 2015-м году уселся в кресло первого вице-президента корпорации «Украгрохимхолдинг».

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