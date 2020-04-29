В непосредственной близости от Земли проносится потенциально опасный астероид. Онлайн-трансляция

Главное: В эти дни на минимальном расстоянии от Земли пролетает астероид огромных размеров. Видео с траекторией его полета в реальном времени опубликовано в интернете.

Детали: Гигантский астероид по имени 1998 OR2 сблизился с Землей в ночь на среду, 29 апреля, а на самого близкого расстояния к ней небесное тело достигло сегодня в полдень. Несмотря на то, что 1998 OR2 в самой близкой точке находится от нашей планеты на расстоянии в 6,2 млн км, в космических масштабах это очень близко, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, этот астероид причисляют к потенциально опасным для нас, так как при следующем сближении он будет пролетать в 3,5 раз ближе.

Точный диаметр небесного тела неизвестен, считается, что он составляет от 1,84 до 4,11 км.

Видео его полета в реальном времени публикует канал space googlevesaire в YouTube.

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