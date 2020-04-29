Главного конкурента Трампа на президентских выборах обвинили в изнасиловании

Главное: Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в изнасиловании. Произошло это за считанные месяцы до выборов главы государства.

Детали: Бывшего вице-президента США Джо Байдена (2009-2017 годы) обвинили в изнасиловании. Как передает телеканал Fox News, сделала это его бывшая сотрудница Тара Рид.

Обвинения прозвучали на фоне идущей президентской кампании: 3 ноября американцы будут выбирать главу государства, а Джо Байден является главным кандидатом от Демократической партии и основным конкурентом Дональда Трампа.

Сообщается, что женщина написала заявление на 77-летнего Джо Байдена в полицию Вашингтона. Она обвиняет политика в сексуальных домогательствах, которые якобы произошли в 1993 году, когда Джо Байден был сенатором от штата Делавэр.

Женщина рассказала, что «в коридоре сената США Джо Байден положил руку мне под юбку и совершил действия сексуального характера».

Первые подробности появились еще месяц назад:

Сейчас же она призналась: «Я голосовала за Хиллари Клинтон (накануне она поддержала Джо Байдена) в 2016 году. Всю жизнь я поддерживаю демократов, но все же, я вижу сейчас, что кто-то способствует сексуальному хищнику, моему бывшему боссу, который меня изнасиловал».

По ее словам, «Хиллари Клинтон и ранее позволяла влиятельным мужчинам скрывать свое сексуальное хищническое поведение».

Тара Рид считает: «Нам не нужно такое в нашей стране».

Юристы политика, разумеется, все отрицают.

В тему 22 ноября 2019 года Байден пообещал американцам разрешить курить марихуану.

7 октября 2019 года Трамп жестко обвинил Байдена в коррупционной связи с Украиной.