Стало известно, когда в кошельках украинцев появятся 10-гривневые монетки

Главное: В Украине появится монета в 10 гривен. Ее введут в обращение уже с 3 июня.

Детали: С 3 июня Национальный банк Украины вводит в обращение 10-гривневую монету. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил финансовый регулятор.

Ожидается, что монетки со временем заменят бумажные банкноты в десять гривен. Отмечается, что сперва для украинцев «запустят» в оборот пять миллионов таких монет.

В НБУ говорят, что людям «не нужно специально обменивать банкноты на обиходные монеты этого номинала».

Украинцам обещают, что они «смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и старыми банкнотами этого номинала».

Новая монета, как и монетки по 1, 2 и 5 гривен, будет небольшой: ее диаметр – 23,5 мм, а весит она всего 6,4 грамма.

Украинцам говорят, что монетка в 10 гривен «существенно отличается» от монет другого номинала.

В НБУ отметили, что монеты более крупного номинала выпускать не планируют.

В тему 24 января 2020 года сообщалось, что была отчеканена самая крошечная монета в мире.

13 марта 2019 года стало известно, Нацбанк выпустил монеты, посвященные Томосу.