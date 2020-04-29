Антикарантинный Майдан: под зданием Кабмина произошли стычки между предпринимателями и полицией

Главное: Под зданием Кабинета министров Украины в Киеве произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые требуют смягчения условий карантина, введенного из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19, и равных условий для всех. Один из журналистов, ведущих прямую трансляцию, заявил об избиении правоохранителями.

Детали: Сегодня, 29 апреля, представители малого и среднего бизнеса проводят возле здания Кабинета министров Украины акцию протеста против карантинных мер, введенных на фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщает Страна.ua, предприниматели требуют отменить карантин с 1 мая, чтобы «кормить свои семьи». Они также заявляют, что если карантин действует, то он должен быть обязателен для всех.

На место стянуты силы полиции и Национальной гвардии. Протестующие заблокировали проезд с помощью автомобилей, после чего между участниками акции и полицией возникла словесная перепалка. Одного из предпринимателей задержали.

В итоге протестующие забрали свои автомобили и освободили улицу для проезда.

Как сообщает hromadske.ua, в ходе потасовки полиция избила журналиста Богдана Кутепова, который вел прямую трансляцию из Мариинского парка. Патрульные подразделения тактико-оперативного реагирования потребовали от журналистов покинуть «зеленую зону», однако Кутепов объяснил, что имеет «служебную необходимость» снимать с того места, где лучше видно протест. В ответ правоохранители пригрозили сломать камеры.

Из-за действий полицейских прямой эфир пришлось прервать. Журналисты вызвали полицию, и сейчас пишут заявление о совершении преступления..

Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Киева, на данный момент по данному факту проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения.

Фото и видео с места событий публикуют блогеры и СМИ.

Как сообщает LB.ua со ссылкой на главу организации «Ассоциация мобильных кофеен», акция начиналась с «одиночных пикетов» под зданием правительства. Люди хотели спросить у власти, почему карантинные ограничения — избирательные. Малый бизнес фактически парализован, в то время, как крупный — продолжает работать.

В тему: По данным платформы открытых государственных данных Opendatabot, с начала карантина в Украине прекратили работу 277 тысяч физлиц-предпринимателей.

28 апреля 2020 года стало известно, что в Украине создана платформа для отслеживания влияния карантина на экономику в реальном времени.

28 апреля 2020 года мы также писали, что Украина готовится к антикарантинному Майдану.

Читайте также в тему статью «#Подыхайте дома. Хроники бунта против карантинного геноцида».