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Антикарантинный Майдан: под зданием Кабмина произошли стычки между предпринимателями и полицией

Антикарантинный Майдан: под зданием Кабмина произошли стычки между предпринимателями и полицией

Главное: Под зданием Кабинета министров Украины в Киеве произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые требуют смягчения условий карантина, введенного из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19, и равных условий для всех. Один из журналистов, ведущих прямую трансляцию, заявил об избиении правоохранителями.

Детали: Сегодня, 29 апреля, представители малого и среднего бизнеса проводят возле здания Кабинета министров Украины акцию протеста против карантинных мер, введенных на фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщает Страна.ua, предприниматели требуют отменить карантин с 1 мая, чтобы «кормить свои семьи». Они также заявляют, что если карантин действует, то он должен быть обязателен для всех.

На место стянуты силы полиции и Национальной гвардии. Протестующие заблокировали проезд с помощью автомобилей, после чего между участниками акции и полицией возникла словесная перепалка. Одного из предпринимателей задержали.

 

В итоге протестующие забрали свои автомобили и освободили улицу для проезда.

Как сообщает hromadske.ua, в ходе потасовки полиция избила журналиста Богдана Кутепова, который вел прямую трансляцию из Мариинского парка. Патрульные подразделения тактико-оперативного реагирования потребовали от журналистов покинуть «зеленую зону», однако Кутепов объяснил, что имеет «служебную необходимость» снимать с того места, где лучше видно протест. В ответ правоохранители пригрозили сломать камеры.

Из-за действий полицейских прямой эфир пришлось прервать. Журналисты вызвали полицию, и сейчас пишут заявление о совершении преступления..

 

Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Киева, на данный момент по данному факту проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения.

Фото и видео с места событий публикуют блогеры и СМИ.

Предприниматели требуют смягчения карантина под Кабинетом министров

Предприниматели требуют смягчения карантина под Кабинетом министров

Предприниматели требуют смягчения карантина под Кабинетом министров

Предприниматели требуют смягчения карантина под Кабинетом министров

Предприниматели требуют смягчения карантина под Кабинетом министров

Предприниматели требуют смягчения карантина под Кабинетом министров

Предприниматели требуют смягчения карантина под Кабинетом министров

 

Как сообщает LB.ua со ссылкой на главу организации «Ассоциация мобильных кофеен», акция начиналась с «одиночных пикетов» под зданием правительства. Люди хотели спросить у власти, почему карантинные ограничения — избирательные. Малый бизнес фактически парализован, в то время, как крупный — продолжает работать.

В тему: По данным платформы открытых государственных данных Opendatabot, с начала карантина в Украине прекратили работу 277 тысяч физлиц-предпринимателей.

28 апреля 2020 года стало известно, что в Украине создана платформа для отслеживания влияния карантина на экономику в реальном времени.

28 апреля 2020 года мы также писали, что Украина готовится к антикарантинному Майдану.

Читайте также в тему статью «#Подыхайте дома. Хроники бунта против карантинного геноцида».

Тэги: Кабинет Министров Украины, драка, протест, здоровье, карантин, Национальная полиция Украины, новости Украины

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