Очевидцы сняли эпичное извержение вулкана в России

Главное: На российских Курилах извергался вулкан Эбеко. Его сняли на видео очевидцы.

Детали: В России на Курильских островах произошло извержение вулкана Эбеко (находится на острове Парамушир). Видео природного явления сняли очевидцы.

Спасатели говорят, что высота пепла, который выбрасывал вулкан, превысила три километра.

Пеплом накрыло все в радиусе десяти километров, но людям говорят, что никакой угрозы нет.

В социальных же сетях люди пишут: «Черное «одеяло» накрыло Северо-Курильск. После очередного выброса пепла из кратера вулкана весь город покрылся темным налетом. Плотные слои пыли осели на домах, улицах, машинах».

В тему 13 апреля 2020 года в Индонезии эпично извергался вулкан Кракатау.

13 явнаря 2020 года зловещее извержение вулкана на Филиппинах напугало соцсети.