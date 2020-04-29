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Вице-президент США грубо нарушил масочный режим, чем вызвал небывалый скандал

Вице-президент США грубо нарушил масочный режим, чем вызвал небывалый скандал

Главное: В США произошел крупный скандал. Вице-президент Майкл Пенс отказался надевать защитную маску, посещая больницу.

Детали: США потряс громкий скандал на фоне пандемии коронавируса. Вице-президент страны Майкл Пенс отказался надевать защитную медицинскую маску, посещая больницу Майо в штате Миннесота.

Сам политик так пояснил свой «демарш»: «Как вице-президент США я регулярно прохожу тесты на коронавирус, и каждый, кто вокруг меня, также проходит тестирование».

Он добавил: «У меня нет коронавируса, я подумал, что было бы хорошо быть здесь, иметь возможность поговорить с этими учеными, этим невероятным медицинским персоналом, посмотреть им в глаза и сказать спасибо».

По словам вице-президента США, рекомендации Центра по контролю за заболеваниями касательно ношения масок в общественных местах направлены на то, чтобы «самому не заразить других».

В тему 14 апреля 2020 года сообщалось, что смертность от коронавируса в США продолжает «зашкаливать». Трамп говорит, что пик эпидемии уже пройден.

12 апреля 2020 года Трамп объявил всю территорию США зоной масштабного бедствия.

Тэги: США, здоровье, мир, скандал, коронавирус, Майкл Пенс

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