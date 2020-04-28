Хотел проскочить на красный: в Сети опубликовали видео жуткого ДТП в центре Киева (18+)

Главное: В Киеве на площади Льва Толстого водитель Mercedes на полном ходу сбил мотоциклиста. Судя по видео, опубликованному в Сети, таким образом он пытался проскочить на красный свет. Пострадавший чудом остался жив.

Детали: ДТП с участием мотороллера одной из служб доставки и автомобиля Mercedes произошло накануне, 27 апреля. На видео, опубликованном на странице сообщества «Киев оперативный» видно, что курьер ехал по правой полосе движения на зеленый свет светофора, когда ему наперерез выскочил легковой автомобиль, которому в этот момент должен был светить красный свет. От сильного удара мопедиста подбросило в воздух. Перевернувшись в воздухе он рухнул на землю. При этом его шлем улетел в одну сторону, а транспортное средство с большой скоростью — в другую.

Судя по тому, что было дальше и комментариям под постом, парень остался жив и даже без переломов.

(Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика, 18+)

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