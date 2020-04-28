ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем

Главное: Экс-главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича вызвали на допрос в ГБР. Его подозревают в разворовывании средств при подготовке банкета на форуме, просвященном годовщине Голодомора. Вятровичу грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Детали: Нардеп «Евросолидарности» и бывший директор Института нацпамяти Владимир Вятрович сегодня, 28 апреля, должен прийти на допрос в Госбюро расследований Украины. Как сообщают СМИ, речь идет о предполагаемом разворовывании средств при подготовке банкета на форуме, просвященном 85-й годовщине Голодомора.

«ГБР квалифицирует организацию международного форума „Украина помнит, мир признает“ по случаю 85-й годовщины голодомора в 2018 году как злоупотребление служебным положением, что грозит 5 — 8 годами тюрьмы», — сказал Вятрович.

Народный депутат Макс Бужанский так отреагировал на слова Вятровича: «Капитан Врунгель решил, что все уже забыли фото и видео с „банкета на форуме“, которые я выкладывал неделю назад, и снова затянул песню про то, что якобы организацию форума квалифицируют, как злоупотребление служебным положением».

Фото и видео сделаны 22 ноября 2018 года.

«Давайте посмотрим на фото внимательно. Вам не кажется, что это верх цинизма, жрать пирожные и блинчики с красной рыбой на мероприятии, посвященном Голодомору? Мне кажется, что это плевок в сторону тех, кто умер от голода, в сторону их памяти. Второй вопрос.Вам не кажется, что на видео, кстати, там в конце и сам Вятрович мелькнул, не четыреста человек, а немного меньше? Немного меньше шестидесяти, если верить глазам и словам очевидцев. Вам не кажется, что скорбя о погибших от голода, гости не могли за три дня сожрать пирожных на пол миллиона гривен бюджетных денег? Вам не кажется, что вор, спекулирующий трагедие Голодомора, это куда хуже, чем просто вор?», также написал Бужанский.

В тему: Ранее мы рассказывали про «соросенка» Владимира Вятровича.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.