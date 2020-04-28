Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Пока украинцев штрафуют за отсутствие масок, у «слуги народа» в центре Киева работает VIP-ресторан, – СМИ

Пока украинцев штрафуют за отсутствие масок, у «слуги народа» в центре Киева работает VIP-ресторан, – СМИ

Главное: Киевский ресторан «Велюр», который принадлежит одиозному депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко, продолжает принимать особо важных гостей, невзирая на меры карантина, введенные в столице. В частности, журналисты заметили среди его посетителей народных депутатов, бизнесменов, представителей «Квартала 95», партнеров Коломойского и Ахметова.

Детали: Столичный ресторан «Велюр», владельцем которого является известный ресторатор и народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, продолжает работать, несмотря на карантин, введенный в Киеве с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, по данным журналистов Bihus.Info, которые наблюдали за заведением больше недели, за это время здесь побывали, народные депутаты Антон Яценко и Александр Кабанов, менеджер корпорации «Метинвест» Виталий Кисель, помощник народного депутата Павел Куфтырев, которого связывают с Коломойским и другие.

При этом в беседе с журналистами Яценко заявил, что не посещал ресторан, а Кабанов подтвердил, что заходил «к своему другу Коле». Когда же они попытались забронировать столик для себе, то в заведении отказали, сославшись на карантин.

 

Отметим, что ресторан «Велюр» находится практически в самом центре Киева, на ул. Льва Толстого, 43.

Местоположение ресторана «Велюр» нардепа Николая Тищенко

В тему: 12 марта 2020 года Кабинет министров Украины ввел на всей территории Украины карантин сроком на три недели. При этом за его нарушение предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.

24 марта он был продлен. Кроме того, в стране была объявлена чрезвычайная ситуация.

Перед этим Верховная Рада Украины приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленный на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19, которым нарушение противоэпидемических мероприятий может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.

После этого полиция начала выписывать украинцам штрафы в размере 17 тысяч грн за нахождение в публичных местах без медицинской маски.

В конце прошлой недели Кабинет министров Украины представил план по выходу из карантина. Он состоит из пяти этапов и должен начать реализовываться 11 мая. При этом открытие ресторанов предусматривается лишь на четвертом этапе.

Тэги: здоровье, эпидемия, карантин, политика, ресторан, криминал, Николай Тищенко

Комментарии

Статьи

25.04.20 16:46

Фильм «Дау. Дегенерация»: совок, пошлость и садизм

Автор: Антон Филатов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
28.04.20 09:03

Садомазохизм по-корейски и не только

Автор: Валентин Бушанский

Дайджест

Украина готовится к антикарантинному Майдану. Власть напряглась
28.04.20 11:16

Украина готовится к антикарантинному Майдану. Власть напряглась

Автор: «Фраза», Кlymenko-time, Страна

Выбор редакции
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Трамп подогрел слухи о здоровье Ким Чен Ына, сделав странное заявление

Трамп подогрел слухи о здоровье Ким Чен Ына, сделав странное заявление
28.04.20 07:21
1497
Последние новости
28.04.20 12:06

ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
28.04.20 12:03

Американские военные показали три видео с НЛО
28.04.20 11:55

В Раде предлагают сажать за преступления на почве нетерпимости к семье и разврат на 10 лет
28.04.20 11:05

Правила футбола могут временно изменить из-за коронавируса
28.04.20 10:56

Американские ученые обнаружили еще шесть симптомов коронавируса
28.04.20 10:49

Вышла из печати новая книга известного прозаика, драматурга и переводчика
28.04.20 10:01

Билл Гейтс намекнул, что без вакцины от коронавируса возврата к нормальной жизни не будет
Фото и Видео
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Пока украинцев штрафуют за отсутствие масок, у «слуги народа» в центре Киева работает VIP-ресторан, – СМИ
Пока украинцев штрафуют за отсутствие масок, у «слуги народа» в центре Киева работает VIP-ресторан, – СМИ
Трамп подогрел слухи о здоровье Ким Чен Ына, сделав странное заявление
Трамп подогрел слухи о здоровье Ким Чен Ына, сделав странное заявление
Коронавирус в СССР? Как вели бы борьбу с заразой
Коронавирус в СССР? Как вели бы борьбу с заразой
Ученые NASA предупреждают: к Земле «на всех парах» мчится гигантский астероид
Ученые NASA предупреждают: к Земле «на всех парах» мчится гигантский астероид
В СБУ назвали имена заказчика и организатора убийства Гандзюк
В СБУ назвали имена заказчика и организатора убийства Гандзюк
Появилось матерное видео драки киевского чиновника Слончака и полицейского
Появилось матерное видео драки киевского чиновника Слончака и полицейского
Митинг «против коронавируса» в Берлине жестко разогнала полиция
Митинг «против коронавируса» в Берлине жестко разогнала полиция
Одесскую область накрыла мощная пылевая буря
Одесскую область накрыла мощная пылевая буря
fraza.ua
Новости блогосферы
25.04.20 13:37

Как Укрпочта помогает украинским пенсионерам побыстрее сдохнуть
25.04.20 10:38

Благодаря убийственной медреформе, 8 тысяч психов выйдут на улицы Украины
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.