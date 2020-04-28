Пока украинцев штрафуют за отсутствие масок, у «слуги народа» в центре Киева работает VIP-ресторан, – СМИ

Главное: Киевский ресторан «Велюр», который принадлежит одиозному депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко, продолжает принимать особо важных гостей, невзирая на меры карантина, введенные в столице. В частности, журналисты заметили среди его посетителей народных депутатов, бизнесменов, представителей «Квартала 95», партнеров Коломойского и Ахметова.

Детали: Столичный ресторан «Велюр», владельцем которого является известный ресторатор и народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, продолжает работать, несмотря на карантин, введенный в Киеве с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, по данным журналистов Bihus.Info, которые наблюдали за заведением больше недели, за это время здесь побывали, народные депутаты Антон Яценко и Александр Кабанов, менеджер корпорации «Метинвест» Виталий Кисель, помощник народного депутата Павел Куфтырев, которого связывают с Коломойским и другие.

При этом в беседе с журналистами Яценко заявил, что не посещал ресторан, а Кабанов подтвердил, что заходил «к своему другу Коле». Когда же они попытались забронировать столик для себе, то в заведении отказали, сославшись на карантин.

Отметим, что ресторан «Велюр» находится практически в самом центре Киева, на ул. Льва Толстого, 43.

В тему: 12 марта 2020 года Кабинет министров Украины ввел на всей территории Украины карантин сроком на три недели. При этом за его нарушение предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.

24 марта он был продлен. Кроме того, в стране была объявлена чрезвычайная ситуация.

Перед этим Верховная Рада Украины приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленный на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19, которым нарушение противоэпидемических мероприятий может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.

После этого полиция начала выписывать украинцам штрафы в размере 17 тысяч грн за нахождение в публичных местах без медицинской маски.

В конце прошлой недели Кабинет министров Украины представил план по выходу из карантина. Он состоит из пяти этапов и должен начать реализовываться 11 мая. При этом открытие ресторанов предусматривается лишь на четвертом этапе.