Американские военные показали три видео с НЛО

Главное: Пентагон опубликовал три видео, на которых, по словам военных, предположительно зафиксированы НЛО. Съемки датируются 2004 и 2015 годами.

Детали: Официальный сайт Пентагона США опубликовал на своем сайте три видео, на которых, предположительно, зафиксированы НЛО.

В сообщении военных говорится: «Министерство обороны разрешило выпуск трех несекретных видеороликов ВМФ, одно из которых было снято в ноябре 2004 года, а два других – в январе 2015 года».

Стоит отметить, что на днях военно-морского флота США подтвердил, что видео под кодовым названием GO FAST, опубликованном группой исследователей To The Stars Academy of Arts & Science, на котором зафиксировали неопознанный летающий объект, является подлинным. Видеозапись GO FAST была сделана палубным истребителем-бомбардировщиком F/A-18 Super Hornet.

Сейчас же военные сообщили, что данные видео «были распространены в открытом доступе после несанкционированных выпусков в 2007 и 2017 годах».

Пентагон сообщает: «После тщательного анализа мы установили, что санкционированный выпуск этих несекретных видеороликов не обнаруживает каких-либо чувствительных возможностей или систем, а также не препятствует каким-либо последующим расследованиям военных вторжений в воздушное пространство из-за неопознанных воздушных явлений».

Военные сообщают, что публикуют данные видео для того, «чтобы прояснить любые заблуждения на тему, были ли данные кадры реальными, или есть что-то еще с видео».

Они говорят: «Воздушные явления на видео остаются охарактеризованными как «неопознанные».

В тему: 9 апреля 2020 года появилась информация, что участились сообщения о появлении НЛО.

В апреле 2019 года мы писали о том, что США разрабатывают для военных новый план реагирования на сообщения о появлении НЛО. также сообщалось, что это может быть связано со скандальным проектом скандальный «Голубой луч».