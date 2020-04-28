Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Пляжи во время коронавируса: власти Калифорнии бьют тревогу из-за беспечности местных жителей

Пляжи во время коронавируса: власти Калифорнии бьют тревогу из-за беспечности местных жителей

Главное: Жители Калифорнии массово вышли на пляжи в разгар пандемии коронавируса. Это возмутило власти штата.

Детали: Жители американского штата Калифорния массово нарушили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, и вышли загорать и купаться на местные пляжи.

Коронавирусом в штате заболели уже более 43 тысяч человек, а жертвами заразы стали почти 1,8 тысячи людей.

Однако данный факт нисколько не смутил местных жителей, которые толпами пошли отдыхать на пляжи.

Особо «отличились» люди в Лос-Анджелесе.

Губернатор штата Гевин Ньюсом уже заявил: «Мы воспользуемся правом более агрессивно добиваться выполнения режима «Оставайтесь дома», социального дистанцирования, рекомендаций и процедур, которые мы хотели бы видеть по всему штату Калифорния».

Политик добавил, что полицейские уже «проинструктированы на сей счет».

Он сказал: «Реальность такова, что мы в нескольких неделях, а не месяцах от неизмеримых и важных перемен в нашем режиме, однако это определяется данными, поведением. И меняя поведение, мы можем повлиять на здоровье и на данные».

В тему 27 марта 2020 года сообщалось, что в США блогер облизал унитаз и заразился коронавирусом.

7 марта 2020 года стало известно, что коронавирус «пришвартовал» огромный круизный лайнер к американскому берегу. На судне есть и украинцы.

Тэги: США, здоровье, мир, карантин, пляж, Калифорния, коронавирус

Комментарии

Статьи

25.04.20 16:46

Фильм «Дау. Дегенерация»: совок, пошлость и садизм

Автор: Антон Филатов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
28.04.20 09:03

Садомазохизм по-корейски и не только

Автор: Валентин Бушанский

Дайджест

Украина готовится к антикарантинному Майдану. Власть напряглась
28.04.20 11:16

Украина готовится к антикарантинному Майдану. Власть напряглась

Автор: «Фраза», Кlymenko-time, Страна

Выбор редакции
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Трамп подогрел слухи о здоровье Ким Чен Ына, сделав странное заявление

Трамп подогрел слухи о здоровье Ким Чен Ына, сделав странное заявление
28.04.20 07:21
1637
Последние новости
28.04.20 13:09

Пляжи во время коронавируса: власти Калифорнии бьют тревогу из-за беспечности местных жителей
28.04.20 13:00

Управделами УПЦ объяснил, в каких ситуациях компромисс невозможен
28.04.20 12:43

В Церкви издали распоряжение об ответственности за нарушение карантина
28.04.20 12:39

В США зафиксирован первый случай заражения коронавирусом собаки
28.04.20 12:06

ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
28.04.20 12:03

Американские военные показали три видео с НЛО
28.04.20 11:55

В Раде предлагают сажать за преступления на почве нетерпимости к семье и разврат на 10 лет
Фото и Видео
Пляжи во время коронавируса: власти Калифорнии бьют тревогу из-за беспечности местных жителей
Пляжи во время коронавируса: власти Калифорнии бьют тревогу из-за беспечности местных жителей
Пляжи во время коронавируса: власти Калифорнии бьют тревогу из-за беспечности местных жителей
Пляжи во время коронавируса: власти Калифорнии бьют тревогу из-за беспечности местных жителей
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Пока украинцев штрафуют за отсутствие масок, у «слуги народа» в центре Киева работает VIP-ресторан, – СМИ
Пока украинцев штрафуют за отсутствие масок, у «слуги народа» в центре Киева работает VIP-ресторан, – СМИ
Трамп подогрел слухи о здоровье Ким Чен Ына, сделав странное заявление
Трамп подогрел слухи о здоровье Ким Чен Ына, сделав странное заявление
Коронавирус в СССР? Как вели бы борьбу с заразой
Коронавирус в СССР? Как вели бы борьбу с заразой
Ученые NASA предупреждают: к Земле «на всех парах» мчится гигантский астероид
Ученые NASA предупреждают: к Земле «на всех парах» мчится гигантский астероид
В СБУ назвали имена заказчика и организатора убийства Гандзюк
В СБУ назвали имена заказчика и организатора убийства Гандзюк
Появилось матерное видео драки киевского чиновника Слончака и полицейского
Появилось матерное видео драки киевского чиновника Слончака и полицейского
Митинг «против коронавируса» в Берлине жестко разогнала полиция
Митинг «против коронавируса» в Берлине жестко разогнала полиция
fraza.ua
Новости блогосферы
25.04.20 13:37

Как Укрпочта помогает украинским пенсионерам побыстрее сдохнуть
25.04.20 10:38

Благодаря убийственной медреформе, 8 тысяч психов выйдут на улицы Украины
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.