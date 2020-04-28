Пляжи во время коронавируса: власти Калифорнии бьют тревогу из-за беспечности местных жителей

Главное: Жители Калифорнии массово вышли на пляжи в разгар пандемии коронавируса. Это возмутило власти штата.

Детали: Жители американского штата Калифорния массово нарушили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, и вышли загорать и купаться на местные пляжи.

Коронавирусом в штате заболели уже более 43 тысяч человек, а жертвами заразы стали почти 1,8 тысячи людей.

Однако данный факт нисколько не смутил местных жителей, которые толпами пошли отдыхать на пляжи.

Особо «отличились» люди в Лос-Анджелесе.

Губернатор штата Гевин Ньюсом уже заявил: «Мы воспользуемся правом более агрессивно добиваться выполнения режима «Оставайтесь дома», социального дистанцирования, рекомендаций и процедур, которые мы хотели бы видеть по всему штату Калифорния».

Политик добавил, что полицейские уже «проинструктированы на сей счет».

Он сказал: «Реальность такова, что мы в нескольких неделях, а не месяцах от неизмеримых и важных перемен в нашем режиме, однако это определяется данными, поведением. И меняя поведение, мы можем повлиять на здоровье и на данные».

В тему 27 марта 2020 года сообщалось, что в США блогер облизал унитаз и заразился коронавирусом.

7 марта 2020 года стало известно, что коронавирус «пришвартовал» огромный круизный лайнер к американскому берегу. На судне есть и украинцы.