Трамп подогрел слухи о здоровье Ким Чен Ына, сделав странное заявление

Главное: Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына. Этим самым он лишь еще больше запутал ситуацию.

Детали: Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с журналистами, которые спросили его о здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ответ американского президента прозвучал двояко.

Он сказал следующее: «Я не могу сказать вам точно. У меня есть очень хорошая идея, но не могу говорить об этом сейчас. Я просто желаю ему всего хорошего. Я надеюсь, что с ним все хорошо».

Также лидер США добавил: «Я знаю, как он себя чувствует, относительно говоря. Вы, возможно, узнаете в скором будущем».

Интересно, что еще в конце прошлой недели Дональд Трамп заявлял следующее: «Я думаю, что сообщения о состоянии Ким Чен Ына недостоверные. Сообщения, появившиеся в сети, недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны. Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN».

В тему 26 апреля 2020 года стало известно, что Ким Чен Ын встретился с рабочими, которые строили город Самджион. Видео в сети опубликовала Национальная радиокомпания Северной Кореи. Отмечается, что в последний раз 36-летний Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля, когда встречался с товарищами по партии.