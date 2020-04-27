Ученые NASA предупреждают: к Земле «на всех парах» мчится гигантский астероид

Главное: Ученые NASA прогнозируют, что уже 29 апреля с Землей максимально сблизится астероид 52768 (1998 OR2). Он летит со скоростью 8,7 км/с и имеет диаметр от 1,8 до 4,1 км.

Детали: Специалисты NASA прогнозируют, что 29 апреля на максимально близком расстоянии от Земли пронесется гигантский астероид 52768 (1998 OR2).

Ученые установили, что диаметр астероида составляет от 1,8 до 4,1 км, а скорость движения ‒ 8,7 км/ч, пишет «Курьер».

К счастью, никакой опасности для человечества 1998 OR2 не представляет, поскольку его удаленность от Земли составит 6,2 млн км, что в 16 превышает расстояние от нашей планеты до Луны.

В тему: 5 марта 2020 года мы писали, что к Земле приближается гигантский астероид, способный уничтожить нашу цивилизацию.

А 25 ноября 2019 года ученые NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом.