Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В СБУ назвали имена заказчика и организатора убийства Гандзюк

В СБУ назвали имена заказчика и организатора убийства Гандзюк

Главное: СБУ завершила расследование резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По версии следствия, заказчиком убийства является глава Херсонского облсовета ладислав Мангер, а организатором ‒ помощник депутала облсовета Алексей Левин.

Детали: Следователи СБУ завершили расследование резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По версии следствия, заказчиком тяжкого преступления является глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, а организатором ‒ помощник депутала облсовета Алексей Левин.

Сами же «фигуранты» свою вину отрицают и отказываются давать показания, передает телеканал «112 Украина».

Рассмотрение же дела в суде начнется после того, как обвиняемые ознакомятся с материалами.

Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года в Херсоне. В результате она получила химический ожог 30% тела и в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

В начале ноября того же года активистка скончалась.

В тему: 12 февраля 2019 года мы писали, что суд оставил на свободе вице-президента Федерации бокса Украины, подозреваемого в «заказе» Гандзюк.

А 13 февраля 2019 года сообщалось, что в организации нападения на Гандзюк «обвинили»... генерала СБУ.

Тэги: убийство, общество, нападение, Херсон, СБУ, смерть, расследование, криминал, заказчик, Екатерина Гандзюк, активистка, новости Украины, Владислав Мангер, Алексей Левин

Комментарии

Статьи

25.04.20 16:46

Фильм «Дау. Дегенерация»: совок, пошлость и садизм

Автор: Антон Филатов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
27.04.20 09:30

Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Новый прогноз на 2020 год: за коронавирусом идут голод, потоп и засуха
27.04.20 21:15

Новый прогноз на 2020 год: за коронавирусом идут голод, потоп и засуха

Автор: ВВС

Выбор редакции
Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!
Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!
Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!
Возобновление европейского футбольного сезона после коронавируса: ждать осталось недолго!
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 27 апреля 2020 года

Главные новости за 27 апреля 2020 года
27.04.20 18:59
704
Последние новости
27.04.20 21:27

Ученые NASA предупреждают: к Земле «на всех парах» мчится гигантский астероид
27.04.20 20:44

В СБУ назвали имена заказчика и организатора убийства Гандзюк
27.04.20 20:08

На Харьковщине закроют больницу, работников которой «выбил» коронавирус
27.04.20 19:28

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 27 апреля 2020
27.04.20 18:59

Главные новости за 27 апреля 2020 года
27.04.20 17:45

Ректор КДАиС сообщил о реальной ситуации с COVID -19 в Киевских духовных школах
27.04.20 17:13

Браиловский монастырь закрыт, но верующие могут подать записки онлайн
Фото и Видео
Ученые NASA предупреждают: к Земле «на всех парах» мчится гигантский астероид
Ученые NASA предупреждают: к Земле «на всех парах» мчится гигантский астероид
Ученые NASA предупреждают: к Земле «на всех парах» мчится гигантский астероид
Ученые NASA предупреждают: к Земле «на всех парах» мчится гигантский астероид
В СБУ назвали имена заказчика и организатора убийства Гандзюк
В СБУ назвали имена заказчика и организатора убийства Гандзюк
Появилось матерное видео драки киевского чиновника Слончака и полицейского
Появилось матерное видео драки киевского чиновника Слончака и полицейского
Митинг «против коронавируса» в Берлине жестко разогнала полиция
Митинг «против коронавируса» в Берлине жестко разогнала полиция
Одесскую область накрыла мощная пылевая буря
Одесскую область накрыла мощная пылевая буря
Киевская полиция прокомментировала нападение зама Кличко на копа: чиновник был пьян
Киевская полиция прокомментировала нападение зама Кличко на копа: чиновник был пьян
Антикаратинные протесты в Украине: в Херсоне митингуют, а предприниматели угрожают бунтом
Антикаратинные протесты в Украине: в Херсоне митингуют, а предприниматели угрожают бунтом
В Минздраве сделали обнадеживающее заявление о завершении карантина в Украине
В Минздраве сделали обнадеживающее заявление о завершении карантина в Украине
Киево-Печерская лавра готова обустроить на территории госпиталь для больных коронавирусом
Киево-Печерская лавра готова обустроить на территории госпиталь для больных коронавирусом
В Киеве заместитель Кличко напал на полицейского
В Киеве заместитель Кличко напал на полицейского
fraza.ua
Новости блогосферы
25.04.20 13:37

Как Укрпочта помогает украинским пенсионерам побыстрее сдохнуть
25.04.20 10:38

Благодаря убийственной медреформе, 8 тысяч психов выйдут на улицы Украины
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.