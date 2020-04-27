В СБУ назвали имена заказчика и организатора убийства Гандзюк

Главное: СБУ завершила расследование резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По версии следствия, заказчиком убийства является глава Херсонского облсовета ладислав Мангер, а организатором ‒ помощник депутала облсовета Алексей Левин.

Детали: Следователи СБУ завершили расследование резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По версии следствия, заказчиком тяжкого преступления является глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, а организатором ‒ помощник депутала облсовета Алексей Левин.

Сами же «фигуранты» свою вину отрицают и отказываются давать показания, передает телеканал «112 Украина».

Рассмотрение же дела в суде начнется после того, как обвиняемые ознакомятся с материалами.

Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года в Херсоне. В результате она получила химический ожог 30% тела и в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

В начале ноября того же года активистка скончалась.

В тему: 12 февраля 2019 года мы писали, что суд оставил на свободе вице-президента Федерации бокса Украины, подозреваемого в «заказе» Гандзюк.

А 13 февраля 2019 года сообщалось, что в организации нападения на Гандзюк «обвинили»... генерала СБУ.