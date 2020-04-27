Появилось матерное видео драки киевского чиновника Слончака и полицейского

Главное: Появилось видео драки заместителя главы КГГА Владимира Слончака и полицейского. Скандального чиновника уже сняли с должности.

Детали: В сети появилось видео, предположительно снятое с нагрудной камеры полицейского, на котором видна драка заместителя главы КГГА Владимира Слончака и одного из копов.

В начале видео депутат Киевского совета Людмила Костенко из фракции «Солидарность» говорит полицейским, что у них «будут проблемы, реально». После этого вмешивается Владимир Слончак.

Как видно, разговор чиновника и полицейских ведется на повышенных тонах с употреблением мата, после чего Владимир Слончак выходит из авто и толкает полицейского, начинается драка.

В полиции говорят, что чиновник ударил копа в лицо рукой и головой. Полицейского госпитализировали с ушибом мягких тканей лица и сотрясением мозга.

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Мэр Киева Виталий Кличко уже уволил чиновника.

Он сообщил: «Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть – в первую очередь тем, кто ее представляет. Прошу прощения перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя главы КГГА. Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины».

В тему 27 апреля 2020 года сообщалось, что машиной, которую остановили полицейские, управляла депутат Киевского совета Людмила Костенко из фракции «Солидарность». Полиция утверждает, что чиновник и депутат были пьяны.