Киевская полиция прокомментировала нападение зама Кличко на копа: чиновник был пьян

Главное: Полиция Киева прокомментировала нападение замглавы КГГА Владимира Слончака на патрульного. Уже возбуждено уголовное дело.

Детали: Киевская полиция прокомментировала инцидент с участием заместителя главы КГГА Владимира Слончака, который накануне напал на патрульного.

Полиция столицы сообщает через свою пресс-службу, что в дежурную часть поступило сообщение от патрульного о том, что при исполнении служебных обязанностей его ударил неизвестный мужчина. После этого на вызов прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Киевская полиция отмечает: «В ходе отработки территории района патрульные полицейские остановили автомобиль, поскольку водитель не включила фары в темное время суток».

Копы сообщают: «Во время общения патрульные заподозрили, что женщина руководит транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгера она отказалась».

Уже известно, что полицейские составили на правонарушительницу (по данным СМИ – депутат Киевского совета Людмила Костенко из фракции «Солидарность») административный протокол по статье 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция также сообщает, что «при оформлении административных материалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульном и ударил его».

Столичная полиция сообщает: «Как выяснилось позже, злоумышленник – заместитель председателя Киевской городской государственной администрации».

Чиновника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Cейчас он находится в СИЗО.

Отмечается, что следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

Пострадавшего копа госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

В тему 27 апреля 2020 года сообщалось, что в Киеве заместитель Кличко напал на полицейского.