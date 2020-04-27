Антикаратинные протесты в Украине: в Херсоне митингуют, а предприниматели угрожают бунтом

Главное: В Украине продолжаются протесты против продления общенационального карантина. На выходных митинговали фермеры из Херсона. А глава движения SaveФОП пригрозил властям акциями протеста по всей стране.

Детали: 26 апреля на въезде в Херсон около 300 фермеров вышли на акцию протеста. Они выступали против закрытия рынков, в результате которого остались без работы и средств к существованию.

Один из фермеров привез в фургоне и выбросил на проезжую часть огурцы, показав, что из-за закрытия рынков его продукция пропадает. Фермеров возмущает, что в Херсонскую область ввозят свои товары крупные сети типа днепропетровского "АТБ", а местные производители не могут сбыть свои овощи и фрукты.

Правоохранители попытались разъяснить собравшимся, что необходимо соблюдать дистанцию и носить маски. Однако фермеры на их замечания никак не реагировали.

Губернатор Юрий Гусев пообещал, что разберется с ситуацией.

Есть информация, что подобные акции протеста могут повториться в Днепропетровской и Запорожской областях.

Также стало известно, что глава Союза защиты предпринимательства и один из лидеров движения SaveФОП Сергей Доротич опубликовал требования предпринимателей к властям.

Предприниматели требуют отменить ограничения на работу бизнеса уже с 1 мая, отменить налоги для бизнеса, который был вынужден остановить деятельность на время карантина и отменить вступление в силу законов о фискализации ФОПов, кэш-бэке.

В противном случае SaveФОП угрожает акциями протеста по всей стране.

В заявлении говорится, что власть своими ограничительными мерами загоняет людей в нищету и обеспечивает сверхприбыль транснациональным корпорациям.

В тему: 22 апреля 2020 года мы сообщали, что в Украине продлили карантин до 11 мая.

22 апреля 2020 года предприниматели в Одессе и Мелитополе провели акции протеста из-за решений правительства ограничить работу рынков на период карантина.

21 апреля 2020 года сообщалось, что в Украине скоро могут начаться голодные бунты. Их возглавит малый и средний бизнес.

Мы также писали, что акции протеста против продолжения карантина сейчас проходят по всему миру.