В злосчастном Ухане окончательно добили коронавирус

Главное: В китайском Ухане, который стал настоящим «рассадником» коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с таким заболеванием. Об этом сообщил представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

Детали: Все пациенты с коронавирусом, госпитализированные в китайском городе Ухань, в котором впервые была зафиксирована вспышка инфекции, выписаны из больниц.

Об этом на пресс-конференции рассказал представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн, передает ТАСС.

По словам чиновника, такого результата удалось добиться благодаря напряженной работе уханьских врачей, а также медиков, которые были направлены в этот город со всей страны для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.

По данным ведомства, за все время эпидемии в Ухане было зарегистрировано 50 333 случая заражения коронавирусом. От инфекции скончались 3 869 человек.

В тему: 10 марта 2020 года мы писали, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приехал в охваченный коронавирусом Ухань, чтобы поддержать своих сограждан.