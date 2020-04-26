Живой и здоровый: Ким Чен Ын встретился с рабочими после слухов о своей смерти

Главное: Слухи о смерти Ким Чен Ына не подтвердились. Лидер Северной Кореи появился на публике.

Детали: Слухи, распускаемые подконтрольными Демократической партии США СМИ о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не подтвердились.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил: «Я думаю, что сообщения о состоянии Ким Чен Ына недостоверные. Сообщения, появившиеся в сети, недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны. Думаю, это лживые сообщения, выпущенные CNN».

В воскресенье, 26 апреля, Ким Чен Ын встретился с рабочими, которые строили город Самджион. Видео в сети публикует Национальная радиокомпания Северной Кореи.

Отмечается, что в последний раз 36-летний Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля, когда встречался с товарищами по партии.

Косвенно опровергли слухи и власти Китая. Министерство иностранных дел страны и отдел внешних связей Коммунистической партии официально не подтвердили проблемы со здоровьем или личные проблемы Ким Чен Ына, включая отправку медицинского персонала в КНДР.

В тему 18 ноября 2019 года сообщалось, что Ким Чен Ын призвал своих лучших бойцов готовиться к войне.

16 октября 2019 года лихой Ким Чен Ын на белом коне удивил соцсети.