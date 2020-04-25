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Жителей Одесщины разбудило «эхо» мощного землетрясения

Жителей Одесщины разбудило «эхо» мощного землетрясения

Главное: На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки ощущались в Молдове и даже в Одесской области.

Детали: В субботу ночью, 25 апреля, в районе Среднекарпатского хребта (уезд Вранча, Румыния) произошло землетрясение магнитудой 5,0.

По данным румынского Национального института исследований развития физики Земли, толчки были зафиксированы в 1.04 по местному времени (совпадает с киевским).

Землетрясение ощутили «на себе» жители Румынии, соседней Молдовы и даже Одесской области Украины, передает РИА «Новости».

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

По информации украинских СМИ, «буйство» подземной стихии почувствовали жители Одессы, Измаила и даже Подольска (б. Котовск), где засняли «говорящее само за себя» видео:

В тему: 28 ноября 2018 года мы писали, что Одесскую область «накрыло» землетрясение. На подземные толчки отреагировали даже кошки.

Тэги: землетрясение, общество, Одесса, подземные толчки, мир, Карпаты, регионы, Одесская область, Румыния, Измаил, новости Украины

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