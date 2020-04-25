В Украине рекордно возросло число выздоровлений от коронавируса

Главное: За прошедшие сутки в Украине от коронавирусной инфекции излечились сразу 181 пациент. По словам главы Минздрава Максима Степанова, этот показатель является рекордным за все время эпидемии.

Детали: За прошедшие сутки ‒ 24 апреля ‒ от коронавирусной инфекции в Украине излечились 181 человек. Как подчеркнул на утреннем брифинге глава Минздрава Максим Степанов, такое количество выздоровлений является рекордным за все время эпидемии.

Министр также отметил, что общее число случаев излечения от COVID-19 теперь составляет 782, при этом 7 142 пациента все еще проходят лечение.

Общее же число заражений достигло 8 125, 478 из которых были выявлены за последние сутки.

По словам Степанова, среди новых заболевших 42 ребенка и 116 медработников. Госпитализация же потребовалась 138 пациентам.

К сожалению, от заразы скончались 8 украинцев. Общее число количество жертв эпидемии достигло 201.

Полное видео брифинга главы Минздрава доступно к просмотру в Сети:

В тему: 24 апреля 2020 года мы писали, что в Киеве растет число заболевших коронавирусом.

24 апреля 2020 года также сообщалось, что что популярные лекарства «от коронавируса», которыми лечат украинцев могут быть смертельно опасны.