Депутаты Верховной Рады почтили память жертв Геноцида армян

Народные депутаты Украины в видеообращении почтили память жертв Геноцида армян. Об этом сообщает analitikaua.net.

Депутаты Верховной Рады 24 апреля записали видеообращение в память о жертвах геноцида армян – «Україна пам’ятає» (Украина помнит).

В начале обращения Дарья Володина напоминает – 24 апреля — день боли и скорби, день, когда весь мир вспоминает жертв геноцида армян. Украина помнит! 26 народных депутата включаются из разных точек страны и подчеркивают — Украина помнит.

Инициатор обращения Депутат Верховной Рады Украины Дарья Володина, в комментарии AnalitikaUA.net отметила, что таким образом народные избранники выразили свою солидарность армянскому народу.

Глава Союза армян Украины Вилен Шатворян в комментарии изданию отметил, что он выражает благодарность народным депутатам за благородную позицию.