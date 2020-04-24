В Одессе наместник монастыря УПЦ заявил, что перед пожаром поступали угрозы

Главное: Перед пожаром в одесском монастыре УПЦ было много сообщений о том, что нужно сжечь обитель, и угрозы в адрес духовенства. Об этом рассказал наместник монастыря.

Детали: Перед пожаром в одесском Свято-Успенского мужском монастыре в адрес обители и духовенства Украинской Православной Церкви поступали угрозы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал Одесской епархии, об этом сообщил наместник Свято-Успенского мужского монастыря архиепископ Виктор (Быков).

«Я хотел бы сегодня обратиться к местной власти, к областной власти, к власти нашей страны, чтобы этот факт не был упущен. Потому что очень много сообщений на протяжении нескольких месяцев в комментариях под разными видео, в которых епархия освящает свою социальную и благотворительную деятельность. Очень много было сообщений о том, что нужно этот монастырь сжечь, и различные угрозы в адрес духовенства Одесской епархии поступали», — рассказал владыка.

По его словам, власти необходимо обратить внимание на угрозы, поступавшие братии монастыря, а также на то, что перед пожаром в Свято-Успенском монастыре за последние несколько дней произошел еще ряд поджогов храмов и монастырей УПЦ, в чем можно усмотреть направленную акцию.

"Нам очень жаль, что через злых людей Господь допустил такое в нашей обители. Но надеемся также на милосердие Божие. Наши сердца не унывают, благодарят Господа за милость Божию, Любая скорбь — это посещение Божие. Я надеюсь, что Господь даст нам и на дальнейшее время сил для того, чтобы мы по-христиански отнеслись к тому испытанию, которое Господь нам предоставил«,- отметил владыка.

Архиепископ Виктор поблагодарил всех, кто поддерживает братию в сложное время и призвал к усиленной молитве за мир.

«Я очень хочу жить в мирной стране под мирным небом, и молюсь об этом каждый день. И хочу вас всех попросить молиться. Потому что, если один человек будет молиться, не так скоро Господь примет эту молитву. А если мы все вместе объединимся едиными усты, единым сердцем, едиными надеждами на Господа, сплотим свои силы, как духовные, так и физические, Господь обязательно нам поможет», — подчеркнул наместник Свято-Успенского монастыря.

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