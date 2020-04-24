Около здания телеканала «112 Украина» в Киеве нашли самодельную взрывчатку

Главное: В Киеве около здания телеканала «112 Украина» найдено самодельное взрывное устройство. Улица перекрыта.

Детали: Сегодня, 24 апреля, в Киеве работники коммунальных служб обнаружили самодельное взрывное устройство рядом со зданием телеканала «112 Украина». Находка была сделана во время ремонтных работ, сообщает сайт телеканала.

Сейчас место обследуют взрывотехники и полиция. Об этом сообщает «112 Украина».

Работник, проводивший работы по укладке кабеля в коммуникационном колодце, увидел механизм, который похож на взрывное устройство. Сразу же была вызвана полиция и взрывотехники, которые приехали через 15-20 минут.

Полиция перекрыла дорогу со стороны Дегтяревской и с проспекта Победы. На месте работают сотрудники Нацполиции и взрывотехники, а также дежурит бригада скорой помощи. Людям проход запрещен.

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