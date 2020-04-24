На Запорожье 10-летний пацан приехал в магазин за рулем «Мерседеса»

Главное: В Запорожской области десятилетний мальчик за рулем автомобиля Mercedes приехал в магазин. Сотрудники полиции составили протокол на его отца.

Детали: На днях в Токмаке (Запорожская область) произошел довольно необычный случай. Там десятилетний мальчик в магазин приехал за рулем автомобиля Mercedes, сообщает пресс-служба областной полиции.

Данный инцидент сняли на видео очевидцы. Полиция Запорожской области отреагировала на опубликованное в сети видео. После публикации видео сотрудники полиции провели по данному факту проверку, установили личность ребенка.

В среду, 22 апреля, полицейские остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 35-летний отец мальчика. В отношении мужчины составлен административный протокол по признакам ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с ребенком.

В тему: В октябре 2017 года в Ровенской области сотрудники патрульной службы полиции остановили Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился 9-летний ребенок.