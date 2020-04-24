На Закарпатье эпично задержали нелегалов из Афганистана

Главное: На границе со Словакией задержана группа нелегалов-афганцев. Украинским пограничникам пришлось применить оружие.
Детали: На украино-словацкой границе со стрельбой задержали группу нелегалов, которые, предположительно, прибыли из Афганистана, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Отмечается, что пограничники «совершили несколько предупредительных выстрелов, чтобы остановить правонарушителей».
Сами нелегалы говорят, что приехали из Афганистана, но документов у них при себе не было. Сейчас устанавливаются их личности.
Также правоохранителями выясняются причастные к организации незаконной переправки людей через границу с нашей страной.
На опубликованном видео присутствуют двенадцать нелегалов:
В тему 25 октября 2019 года сообщалось, что на окраине Киева задержали толпу нелегалов со всех уголков мира.
8 августа 2018 года стало известно, что на Закарпатье засекли дрон контрабандистов – бандиты попытались отстреливаться.